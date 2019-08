Gabigol, in Brasile, segna sempre. Come riporta la Gazzetta dello Sport, l'attaccante del Flamengo, ma sempre di proprietà dell'Inter, è il miglior marcatore Under 23 al mondo. 111 gol da professionista, meglio di Dembélé del Lione (104), Mbappé del PSG (102) e il connazionale Gabriel Jesus del City (91). 107 di questi gol, però, sono stati realizzati in Brasile, tra Santos e Flamengo, due col Brasile, uno con l'Inter e uno col Benfica. Fuori dalla madre patria, insomma, non riesce a incidere. E' anche per questo che, ora, è ricercato soprattutto da club brasiliani.