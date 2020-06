Il presidente del Brescia, Massimo Cellino, spera nell'asta per Sandro Tonali. Ma c'è una squadra su tutte che è nettamente in pole position per il gioiello del Brescia: l'Inter. Secondo Sky Sport, la società ha già il sì di Tonali per il trasferimento in nerazzurro nella prossima stagione. Manca ancora l'intesa col Brescia, proprietario del cartellino.