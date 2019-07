Nicolò Barella è pronto a diventare anche ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter; dopo essere sbarcato a Milano ieri in tarda serata, il centrocampista è impegnato oggi nelle visite mediche di rito che precedono l'annuncio.



12.30 - Sono terminate le visite mediche. Barella si trasferirà ora in sede per la firma sul contratto.



11.45 - Il giocatore, dopo aver svolto i test fisici, è arrivato al Coni per l'idoneità sportiva.



10.30 - Barella sta ultimando la seconda parte delle visite mediche all'Humanitas, poi si trasferirà al Coni.



9.00 - Barella svolgerà in mattinata la prima parte di visite mediche con l'Inter. Nel corso della giornata l'ormai ex Cagliari si trasferirà al Coni per l'idoneità sportiva, poi in sede per apporre la firma sul suo nuovo contratto con il club nerazzurro.