Oggi potrebbe essere il giorno giusto per l'ufficialità di Diego Godin al Cagliari. Il difensore uruguaiano, come spiega Unione Sarda, è atteso a Roma per visite mediche e firma, che sanciranno il suo passaggio in rossoblu.



Risolti gli ultimi problemi con i nerazzurri, relativi alla buonuscita, l'ex Atletico Madrid si legherà ai sardi per tre stagioni. Nel giro di 48 ore, dunque, dovrebbe arrivare anche l'annuncio ufficiale delle due società, con Godin che nelle prossime ore viaggerà tra Milano e Cagliari per risolvere le ultime faccende burocratiche.