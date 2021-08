Freme l'attacco, che infiamma le strategie di mercato dell'Inter negli ultimi giorni di mercato: in particolare per quanto riguarda il rinnovo di Lautaro Martinez, per il quale domani sarà una giornata decisiva. Nella giornata di mercoledì infatti è previsto l’incontro tra il suo agente Alejandro Camano e la dirigenza nerazzurra: si cerca un’intesa sulla base dei 6 milioni d’ingaggio, le parti sono al lavoro per trovare l'accordo, con Marotta e Ausilio che vogliono blindare l'argentino per il presente e il futuro, ma devono prestare attenzione alle richieste del Toro.



SPUNTA IL NOME DI THURAM - Nel frattempo, per quanto riguarda il secondo rinforzo in avanti dopo l'arrivo di Edin Dzeko, la prima scelta resta Duvan Zapata dell'Atalanta: l’ultimo nome valutato è perà quello di Marcus Thuram, rapido attaccante classe 1997 del Borussia Monchengladbach. L’Inter ne ha già parlato con il suo procuratore Mino Raiola durante l'affare Dumfries, ma al momento si tratta solo di un contatto esplorativo.