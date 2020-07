E ora, l'orizzonte, dicecapolista,davanti, equarta in classifica. Voleva vincere contro ilper portarsi a -8 dal suo passato bianconero, invece ora si trova a -10 punti. Il campionato deve ancora finire, aritmeticamente nulla è ancora precluso, ma sulla tabella di marcia,, non si aspettava di essere così in ritardo: il confronto rispetto ai suoi primi anni conè sicuramente negativo.Media punti all'Inter: 2,07. Positiva, non c'è dubbio: migliore rispetto a quella di Spalletti, che al primo anno (1,89 punti a partita, con 72 punti a fine stagione) è andato meglio rispetto al secondo (69 punti, con una media di 1,82 punti a partita), ma peggiore rispetto a se stesso.Alla, con una squadra che arrivava da due settimi posti, demotivata, fuori da tutto, vince il titolo contro ildi Zlatane compagnia:Al Chelsea fa ancora meglio: in un club che spendeva meno rispetto agli anni precedenti, che stava iniziando a ridimensionare le spese rispetto agli inizi,. Finora, quindi, il fattore Conte c'è, perché l'Inter è sicuramente migliorata, ma ancora non si vede. Anche perché, rispetto al passato, ha una squadra che ha investito sul mercato: alla Juve erano arrivati ​Lichtsteiner,, Vidal, Elia, Estigarribia, Giaccherini, Pazienza e Vucinic, alDavid Luiz, Marcos Alonso,; all'Inter, piùa gennaio. Il peggior primo Conte degli ultimi 10 anni. Con una stagione che deve ancora finire. E nella quale Conte sperava di essere più avanti .@AngeTaglieri88