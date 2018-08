Sime Vrsaljko nella serata di ieri è atterrato all'aeroporto di Milano Malpensa pronto per diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Il terzino croato arriva dall'Atletico Madrid in prestito oneroso da 6/6,5 milioni e diritto di riscatto fissato a 17,5/18 milioni per un totale di 24 milioni di euro. Oggi l'esterno vice-campione del mondo con la Croazia completerà l'iter di visite mediche prima di siglare i contratti con il club nerazzurro. Calciomercato.com seguirà LIVE la giornata con il nostro inviato Pasquale Guarro.



12.30 IL PROGRAMMA DEL POMERIGGIO - Dopo la prima parte di visite mediche presso la clinica Humanitas di Rozzano Vrsaljko andrà al centro Coni per le 14 e successivamente si recherà negli studi di Inter Media dove realizzerà le immagini di presentazione per il sito e per i social. Infine andrà in sede per la firma dei contratti.



11.15 VISITE INIZIATE - Sime Vrsaljko ha raggiunto la clinica medica Humanitas di Rozzano. Completerà qui la prima parte di visite per poi recarsi presso il centro Coni per la seconda tranche obbligatoria per i calciatori che arrivano da campionati esteri.