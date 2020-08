Come rammenta La Gazzetta dello Sport, a prescindere da quello che sarà l'esito dell'incontro dei prossimi giorni tra Antonio Conte e la dirigenza dell'Inter, il club nerazzurro è pronto a finalizzare il secondo colpo di mercato dopo l'arrivo di Hakimi dal Real Madrid. E' in via di definizione l'acquisto dal Brescia del centrocampista classe 2000 Sandro Tonali per 35 milioni di euro, con la formula del prestito con obbligo di riscatto.