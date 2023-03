: questo lunedì, rigorosamente dalle 18:30,, il direttoree i loro ospiti sviscereranno tutti i temi proposti dal weekend di campionato appena trascorso e dalla tre giorni di coppe che abbiamo davanti.L'deve rialzarsi dopo il ko di La Spezia e il ritorno degli ottavi di Champions con il Porto diventa un match crocevia per la stagione nerazzurra e il futuro di Simone Inzaghi: ne parleremo con, ex difensore tra le altre di Inter e Tottenham ed ex allenatore del Sion.Spazio poi alla, tra la vittoria con la Sampdoria, la sfida con il Friburgo e il caso Pogba: con noi Marco Amato de IlBianconero.com. E ancora ilsempre più lanciato verso lo scudetto, atteso dall'Eintracht in Europa: il nostro inviato Giovanni Annunziata ci aggiorna sulle novità. A chiudere la giornata di Serie A ci pensa ilnel posticipo con la Salernitana: le ultimissime da San Siro e info di mercato con Daniele Longo.Uno sguardo anche al mondo gaming e allacon la Regular Season che prosegue: fa il suo ritorno a Calciomercato.com, founder di Esports Academy e pro player del Bologna.