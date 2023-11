Probabilmente neanche lui, qualche anno fa, si sarebbe aspettato di arrivare a un passo dai 34 anni ed essere decisivo, per l'Inter così come per la Nazionale. E invece il tempo sta dicendo che Matteo Darmian questo ruolo se lo merita eccome. Prestazioni solide difensivamente e propositive in attacco, con quegli inserimenti che lo rendono pericoloso anche sui calci d'angolo, come dimostrato dal gol segnato con la maglia dell'Italia contro la Macedonia del Nord. Oltre a questo, una presenza da leader silenzioso nello spogliatoio. tutte qualità che hanno portato l'Inter a rinnovare il suo contratto lo scorso febbraio e che hanno già convinto la dirigenza a prolungare ulteriormente la sua esperienza in nerazzurro.



ALTRO RINNOVO - Nel contratto di Darmian, infatti, è inserita un'opzione per il rinnovo automatico che il club può attivare per portare al 2025 la scadenza del contratto del classe '89. Una clausola che Beppe Marotta e Piero Ausilio sono intenzionati a utilizzare e che potrebbero addirittura "scavalcare", per riconoscere a Darmian anche a livello contrattuale l'importanza del jolly di Simone Inzaghi in queste stagioni. Quindi rinnovo anche a cifre diverse e più alte rispetto a quelle che prevederebbe la clausola. Perché Darmian, giorno dopo giorno, ha dimostrato di meritare tutto quello che si è preso e che sta ricevendo.