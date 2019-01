Iniziano ad emergere le prime indiscrezioni sull'identità dell'azionista di minoranza che potrebbe presto entrare nell'organigramma dell'Inter per affiancare Suning. Secondo Corriere dello Sport e Tuttosport, il famoso fondo di Hong Kong intenzionato a rilevare il 31% delle quote ancora in possesso dell'indonesiano Erick Thohir sarebbe il Yungfeng Capital, di proprietà del miliardario cinese Jack Ma, patron del colosso Alibaba con un patrimonio complessivo stimato in 34,6 miliardi di dollari (attualmente è l'uomo più ricco del Paese), accostato in passato anche al Milan prima dell'avvento di Yonghong Li.



L'idea della famiglia Zhang sarebbe di affidarsi a un uomo e a un marchio ampiamente riconosciuto non solo sul mercato cinese per proseguire il processo di valorizzazione del brand Inter a livello globale e aumentare il fatturato. Ne sono la riprova i recenti accordi siglati con l'azienda telefonica China Unicom e col nuovo sponsor Moutai. Tra la proprietà dell'Inter e Jack Ma esiste un rapporto professionale consolidato nel tempo, visto che Alibaba detiene il 20% del pacchetto azionario di Suning Commerce. Inoltre, nei mesi scorsi Zhang padre e figlio e il possibile nuovo partner all'interno del club nerazzurro avevano partecipato a un evento a Shanghai nel quale era ospite illustre il presidente della Uefa Ceferin. Una sorta di investitura ufficiosa per Ma, pronto ad ampliare la sua sfera di interessi anche nel mondo del calcio.