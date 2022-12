Niente Inter o Juve, Ramy Bensebaini è a un passo dal Borussia Dortmund. Il mancino del Borussia Monchengladch andrà in scadenza di contratto nell’estate 2023 e potrebbe accasarsi al club del Westfalen Stadion da parametro zero. Lo riporta Sky Sports De.



Il suo nome circolava da mesi ed era alto nei taccuini dei due club italiani, pronti a sfruttare una ghiotta occasione di mercato. L’Inter lo aveva sondato per il post Gosens, mentre rientrava nella rosa dei profili studiati dalla Juve per prendere il posto di Alex Sandro. Forte fisicamente, dal gran passo e abile nei calci piazzati (è anche rigorista), l’algerino potrebbe quindi non abbandonare la Bundesliga. Prenderebbe in questo senso il posto di Raphael Guerreiro, terzino sinistro dei gialloneri in uscita dal club.