Il Chelsea batte un altro colpo di mercato. I Blues, infatti, hanno prelevato, dall’HJK Helsinki, Jimi Tauriainen, talento finlandese: “Jimi Tauriainen ha firmato un contratto triennale con il Chelsea ed entrerà a far parte del club il 1° luglio 2020. Jimi ha iniziato la sua carriera all'FC Wild nel 2009 all'età di cinque anni, giocandoci per sette anni prima di trasferirsi all'HJK Helsinki nel 2016 all'età di 12 anni” il comunicato dell’FC Wild, club in cui il giovane è cresciuto. Seguito da Inter e Juve, il trequartista, classe 2004, è pronto a volare a Londra.