David Alaba ha deciso di lasciare il Bayern Monaco, con il club tedesco che è pronto ad accontentare il desiderio del mancino austriaco. Come scrive Tuttosport, Inter e Juventus sono interessate al laterale sinistro, che in questa stagione ha giocato centrale complice l'esplosione di Alphonso Davies, ma non sono le sole: anche Paris Saint-Germain e, soprattutto, Manchester City hanno messo gli occhi sul classe '92.