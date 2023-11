Thiago Alcantara, centrocampista del Liverpool, è in scadenza a giugno con i Reds e le trattative per il rinnovo si sono arenate. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, per lui si è mossa anche l'Inter, che è pronta a offrirgli un biennale a cifre molto più contenute. Sulle sue tracce c'è anche la Juventus.