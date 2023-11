Inter e Juventus hanno messo entrambe gli occhi su Piotr Zielinski, occasione di mercato per gennaio e ancora di più a fine stagione se non dovesse rinnovare il contratto in scadenza col Napoli. Marotta studia il colpo a zero, Giuntoli ha già incontrato l'agente del giocatore: il mercato sta per decollare, Inter e Juve hanno già iniziato un testa a testa.