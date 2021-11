sono agli ottavi di Champions League. I nerazzurri, grazie al successo sullo Shakhtar e alla sconfitta dello Sheriff con il Real Madrid, raggiungono i bianconeri nel gruppo di squadre che hanno già blindato aritmeticamente il superamento della fase a gironi: a loro possono aggiungersi anche l', che si gioca il tutto per tutto all'ultima giornata con il Villarreal (8 dicembre al Gewiss Stadium), e incredibilmente anche il, che con la vittoria in casa dell'Atletico Madrid tiene viva la fiammella della speranza (all'ultima giornata la squadra di Pioli deve battere il Liverpool e Porto-Atletico deve terminare in pareggio). Resta ancora però da scoprire se le squadre di Inzaghi e Allegri (ed eventualmente quella di Gasperini, quella di Pioli può ambire solo al secondo posto) accederanno alla prossima fase da prime o da seconde dei rispettivi gironi: può cambiare tanto in termini economici, ma soprattutto per la qualità dell'avversario da incontrare.Nel giro delle già qualificate c'è infatti un gruppo ancor più ristretto di squadre che hanno già blindato anche il primo posto, un élite di pezzi da novanta: ci sono ildi Lewandowski e ildi Klopp, uniche squadre a punteggio pieno dopo cinque giornate come l'di un Haller scatenato (già 9 gol finora). Meglio di tutti, anche deldi Guardiola che con il successo in rimonta sulsi è preso la prima piazza e ha relegato Mbappé, Messi e Neymar al secondo posto. 12 punti, due in più dello United di Cristiano Ronaldo, primo in virtù dello scontro diretto a favore con il Villarreal che insegue a -3. Oltre ai parigini, già certo dell'accesso agli ottavi come secondo anche lo, che con il successo di Lisbona sul Borussia Dortmund si è portato a +3 con gli scontri diretti a favore.- Restano invece incertezze negli altri gironi: abbiamo detto del Milan, che si gioca il secondo posto con Porto e Atletico Madrid, e dell'Atalanta, mentre l'Inter ha lo scontro diretto con il Real all'ultima giornata. Da definire anche chi partirà come prima tra Chelsea (in casa dello Zenit) e Juve (con il Malmo a Torino), tutto in bilico nel gruppo G: dal Lille al Wolfsburg, quattro squadre racchiuse in 4 punti e in lotta aperta (all'ultima giornata Wolfsburg-Lille e Salisburgo-Siviglia).: Manchester City 12*, PSG 8: Liverpool 15*, Porto 5, Milan 4, Atletico Madrid 4: Ajax 15*, Sporting 9: Real Madrid 12, Inter 10: Bayern Monaco 15*, Barcellona 7, Benfica 5: Manchester United 10*, Villarreal 7, Atalanta 6: Lille 8, Salisburgo 7, Siviglia 6, Wolfsburg 5: Chelsea 12, Juventus 12* qualificata come prima@Albri_Fede90