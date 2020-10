Largo ai giovani, quelli bravi. In Italia c'è chi sta provando davvero l'esperimento coi fatti più che con le parole:, niente male per un ragazzo nato a dicembre del 2001, quasi un 2002 che ha conquistato spazio nel centrocampo di Rolando Maran dove c'è traffico. Eppure Rovella convince, gioca dal primo minuto, ci mette "una personalità fuori dal comune e tanta qualità", parola di Bergomi durante la sfida con l'Inter. Da tenere d'occhio, insomma.L'OCCASIONE A ZERO - L'opportunità infatti è di quelle importanti. Perché, un gioiellino che si può liberare a costo zero fa gola a tutti. L'è quasi nel destino: ha debuttato in Serie A contro i nerazzurri a San Siro, ha giocato da titolare contro gli uomini di Conte nei giorni scorsi,in ottica futura. Ma attenzione alla solitache segue Nicolò da tempo, passo dopo passo nella sua evoluzione al Genoa. E ha già approfondito il tema per capire la fattibilità dell'operazione. Il contratto scade, ma va sottolineato che: il piano è di venderlo a gennaio trattenendolo in prestito, una delle poche strade per evitare il problema. Ma l'occasione rimane. E intriga più club...