Obiettivi di Inter e Juventus, Olivier Giroud e Willian sono un nodo da risolvere per il Chelsea. Il tecnico Frank Lampard a Sky Sports UK spiega: "Abbiamo giocatori importanti in scadenza, quindi è qualcosa che seguo con attenzione. Sono giocatori che hanno reso grandi servizi al club e provano grande affetto per il club. Se la Premier riparte, speriamo di poter trovare un accordo per far sì che restino con noi. Mi piacerebbe che la squadra restasse la stessa tutta la stagione, ma dobbiamo vedere come funziona".