Il Chelsea se non si completerà la sua cessione, aspetta al proprio campo di allenamento Romelu Lukaku per il 17 luglio. Domani è il giorno di inizio raduno estivo agli ordini di Pochettino, ma il bomber belga, avendo preso parte alle partite della nazionale è stata concessa una settimana in più di riposo. Nella testa di Big Rom la cessione, che sia Inter (preferibilmente), Juventus o Al Hilal, dovrà essere completata entro quella data.