Milinkovic sempre più decisivo e desiderato sul mercato. Ma il serbo non piace alle italiane? Secondo quanto riporta Lalaziosiamonoi.it, su Milinkovic sarebbe disposto ad investire tantissimo il Psg di Leonardo, pronto ad una maxi offerta estiva. Ma nessuna italiana: Inter e Juventus sembrano avere altri piani.



MERCATO LAZIO - In Premier League per ora il Manchester United ha speso 80 milioni per Bruno Fernandes, potrebbe rifarsi vivo solo in caso di cessione di Pogba. Il Chelsea non gode più dei favori della Lazio, dopo l'affaire Giroud, in Spagna il Real si è un po' defilato, complice l'ossessione di Zidane per Pogba. E le italiane? Per ora nicchiano, bisognerà capire anche quanto peserà a bilancio questa stagione travagliata. Anche perché Lotito vuole 100 milioni, può scendere di poco solo in caso di esplicita richiesta del serbo, convinto magari da una super offerta.