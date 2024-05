Inter e Juve, nuova insidia per Gudmundsson: sul talento del Genoa piomba il Bayern

Sembra complicarsi ulteriormente per Inter, Juventus e Napoli la già tortuosa strada che porta dalle parti diL'asso islandese del Genoa, autore di 20 gol in questa stagione tra club e nazionale, è uno degli obiettivi primari di nerazzurri, bianconeri e partenopei in vista del prossimo mercato estivo. Ma come se non bastasse, che pare non volersi schiodare da una base d'asta di, a rendere ancor più arduo l'inseguimento al 26enne ex PSV ci si mette anche una concorrenza che si fa sempre più folta.

Se al momento, dove Tottenham e West Ham restano alla finestra ma senza il desiderio di svenarsi,Su Gudmundsson, secondo Repubblica, nelle ultime ore avrebbe infatti messo gli occhi il. I bavaresi hanno l'esigenza di ripartire dopo la pessima stagione che stanno per archiviare e di certo non avrebbero problemi nel soddisfare le pretese rossoblù pur di garantirsi il loro numero 11.Molto tuttavia dipenderà dalla volontà del ragazzo che più volte ha dichiarato che continuerebbe volentieri la propria esperienza in Italia. Un piccolo segnale d'incoraggiamento per Inter, Juventus e Napoli. Forse l'unico in una trattativa complicatissima.