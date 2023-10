Inter e Juventus stanno seguendo con grande attenzione il profilo di Khephren Thuram. Il centrocampista, fratello di Marcus e figlio di Lilian, è in forza al Nizza, ma è pronto al salto in una big. Secondo la stampa inglese il Liverpool è però il pericolo numero uno per il classe 2001 dato che i Reds già la scorsa estate hanno provato e non concluso l'assalto.