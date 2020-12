L'Inter e la Juventus sono i due club italiani interessati al colpo David Alaba a parametro zero. Il difensore del Bayern Monaco è in scadenza e non rinnoverà il suo contratto, ma secondo il Daily Star oltre ai due club italiani c'è un nuovo club che sta provando il super-colpo a zero. Si tratta del Chelsea di Lampard che, a sua volta, proverà poi a piazzare sul mercato almeno uno fra Emerson Palmieri e Marcos Alonso che piacciono alle due formazioni italiane.