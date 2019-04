L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla di mercato e spiega come Inter e Juve potrebbero tornare a interessarsi a un giovane attaccante del 2001, già trattato da entrambi i club un anno fa, prima che il Monaco sbaragliasse la concorrenza.



“Fuori dai confini nazionali gioca già Pietro Pellegri, pagato dal Monaco nel gennaio 2018 25 milioni più 6 di bonus. Nel Principato finora non si è tolto molte soddisfazioni perché ha dovuto fare i conti con alcuni stop dovuti a infortuni (per questo ieri non era con gli azzurri), ma è un 2001 e viste le qualità di cui dispone, ha il domani assicurato. Se il Monaco decidesse di metterlo sul mercato Juventus e Inter (che lo hanno già cercato in passato) si sfiderebbero per averlo, ma l’idea di cederlo i dirigenti monegaschi non ce l’hanno assolutamente”.