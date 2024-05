Inter e Juve sentite Gudmundsson: 'La Premier è un sogno, ma non ho l'ansia di lasciare l'Italia e il Genoa'

Il futuro disarà certamente uno dei temi che animeranno l'ormai imminente calciomercato estivo.L'attaccante del Genoa è stato una delle rivelazioni della stagione, grazie anche ma non solo ai venti gol fin qui realizzati tra club e nazionale. Non a caso sulle sue tracce si stanno muovendo in tanti. Coni. Tottenham in primis.Competere con la Premier League appare un'impresa ai limite del possibile anche per i maggiori club nostrani. Eppure un assist alle ambizioni di nerazzurri e bianconeri sembra arrivare proprio dal diretto interessato: "Fin da bambino- ha dichiarato Gudmundsson nel corso di un'intervista all'emittente televisiva americana CBS Sports -Mi piace molto il Paese, mi piace il campionato, mi piace il calcio,Quindi, a dire il vero,Non sono ansioso di lasciare l'Italia".

Parole che suonano dolci come il miele nelle orecchie degli uomini mercato di Inter e Juventus. E che in qualche modo sembrano rinfocolare le loro speranze di assicurarsi il talento più interessante dell'ultima stagione.