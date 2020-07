Maurizio Setti, presidente del Verona, parla ai microfoni di Sky Sport di Marash Kumbulla, difensore degli scaligeri che piace a Inter, Juve e Lazio: "Kumbulla? Abbiamo chiuso con Marotta (ride, ndr). Scherzi a parte lui è un giocatore di prima fascia, tante squadre interessate, il tempo c'è faremo tutto con calma. Sappiamo cosa vogliamo ottenere, un giocatore importante che viene dal settore giovanile che va valorizzato nel giusto modo. Valore aumentato dopo il lockdown? Non così tanto dai...".



SU JURIC - "Stiamo parlando del rinnovo, a breve dovremmo esserci ma non dire gatto finché non ce l'hai nel sacco. Abbiamo un dialogo franco e diretto, dobbiamo pensare che siamo l'Hellas Verona.



SU AMRABAT - "Amrabat lo ha preso il direttore D'Amico, in un primo momento non era possibile prenderlo, poi le condizioni sono diventare più accessibili, ci abbiamo provato ed è andata bene e avete visto tutti in campo cosa sa fare.





SULL'EUROPA - "Sognare è lecito, abbiamo visto davanti come stanno andando forte, non è facile ma ci proviamo. Un premio? Qualcosa c'è, devono solo pedalare".