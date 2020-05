Inter e Juventus non mollano Sandro Tonali e a decidere la corsa al centrocampista del Brescia potrebbe essere il Barcellona. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, sia nerazzurri che bianconeri hanno aperte trattative con i catalani, rispettivamente per Lautaro Martinez e per Miralem Pjanic: chi chiuderà la cessione, avrà la forza economica per concludere l'assalto a Tonali.