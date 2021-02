Accostato anche a Inter e Juventus, Olivier Giroud è in scadenza con il Chelsea e non c'è certezza sul futuro. Il tecnico Thomas Tuchel ha spiegato ieri: "Non è stata presa alcuna decisione, perché è presto per prendere queste decisioni, non ho abbastanza tempo per prendere questa decisione perché ho iniziato tre settimane fa. Serve più tempo per conoscere il gruppo meglio e ognuno merita tempo per mostrare il proprio valore. Per ora posso dire che sono contentissimo che sia qui. E' uno dei migliori centravanti in area, è forte fisicamente, ha un primo tocco incredibile quando riceve il pallone. E' molto forte in quello e di testa e in squadra di tanti giocatori offensivi giovani gioca un ruolo chiave, per come si comporta e per la sua esperienza. Sono felice che sia qui e da qui arriveremo a una decisione, ma è troppo presto".