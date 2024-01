Inter e Juventus, affare Martial a zero. L'agente conferma: 'Scadenza a giugno, ora resta al Manchester United'

Anthony Martial sarà uno dei pezzi pregiati dei prossimi mesi di calciomercato. Sì perché nonostante il suo nome sia stato accostato a diversi club, fra cui anche i top club italiani come Inter e Juventus che se lo stanno contenendo in un altro derby d'Italia parallelo a quello scudetto, il centravanti francese rimarrà al Manchester United fino a fine stagione, ma resterà a scadenza e potrà firmare fin da subito un nuovo pre-accordo per trasferirsi a parametro zero in un nuovo club a giugno.



RESTA E VA A SCADENZA - La conferma della decisione presa dal giocatore e della scadenza del contratto con i Red Devils è arrivata in queste ore proprio dall'agente del giocatore, Philippe Lamboley, che intervistato dalla redazione inglese di Sky Sport ha voluto fare il punto sul suo assistito. Tre i temi trattati che partono dalla scelta per questo mercato invernale di restare allo United, passano poi al rapporto con lo spogliatoio e con Erik Ten Hag, smentendo di essere stato messo fuori rosa, e chiudendo con la precisazione della scadenza del suo contratto, a giugno con l'opzione di rinnovo in favore del club che non sarà esercitata.



LA CONFERMA DELL'AGENTE - Queste le parole dell'agente: "Anthony non lascerà il Manchester United a gennaio. Quello che si dice di lui è completamente falso. Non è stato escluso dal gruppo e non ha problemi con l'allenatore Erik Ten Hag. Resterà fino alla scadenza del suo contratto che sarà a giugno".



OCCASIONE A ZERO - Inter e Juventus da tempo seguono Martial e lo considerano un jolly d'attacco utilissimo per le proprie rose. I nerazzurri hanno in Piero Ausilio un estimatore perché ha caratteristiche simili a quelle di Marcus Thuram e più volte il ds nerazzurro ha provato a portarlo a Milano scontandosi però con ingaggio elevato e costo del cartellino. Oggi il suo stipendio da oltre 10 milioni di euro non è sostenibile per nessuno, ma con le utlime annate flop con il Manchester United, salvo offerte folli dall'Arabia Saudita, le richieste saranno inevitabilmente più basse. Un'occasione che le due società valuteranno in tempi rapidi, consapevoli che per arrivare a lui qualcuno degli attuali attaccanti delle due rose dovrà partire.