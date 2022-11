Inter e Juventus potrebbero affrontarsi in amichevole a Malta. A scriverlo è la Repubblica, che spiega come i due club stiano provando ad organizzare l’evento nei primi giorni di dicembre. La squadra di Inzaghi sarà a Malta dal 4 al 10 dicembre, sei giorni con due sfide già in programma: il 5 dicembre contro una formazione locale e il 7 dicembre contro il Salisburgo. In mezzo a queste due sfide, potrebbe esserci anche quella contro i bianconeri. Per adesso è un’ipotesi.