Inter e Juventus parteciperanno all'Infinity League, torneo targato DAZN

: il club nerazzurro si aggiunge così alle società che già avevano aderito all'iniziativa in programma per il prossimo 22 marzo al BMW Park di Monaco, con una formazione “speciale”, insieme allama anche ale al. Il club meneghino completa così il roster ufficiale dell'Infinity League, anche in nome dei campioni tedeschi che tra gli anni '80 e '90 hanno vestito la maglia nerazzurra, tra cui Karl-Heinz Rummenigge, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Andreas Brehme ma non solo.

- Nelle prossime settimane DAZN annuncerà le stelle del passato (ma non solo) che prenderanno parte a questo torneo indoor di nuova generazione che fonde sport, intrattenimento e tecnologia. La manifestazione sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma DAZN in tutto il mondo in- Ogni club potrà iscrivere una squadra composta da una rosa di giocatori e giocatrici comprendenti Legend, campioni emergenti e creator digitali semi-professionisti che si sfideranno in campo.In ogni sfida, le squadre maschili e femminili di ogni club giocheranno un tempo ciascuno.

