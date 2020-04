Sarà un'estate di grandi riflessioni in casae, in vista della prossima stagione, soprattutto a centrocampo potrebbero essere innestati tanti volti nuovi con addii eccellenti e sacrifici inevitabili. Uno dei giocatori che spesso ha diviso critici e tifosi è sicuramente, capace di abbinare in questi anni in nerazzurro sia giocate ultra-decisive (la prende e l'ha ripresa Vecino), sia prestazioni opache e altalenanti che non hanno fatto di lui un titolare induscusso come ci si aspettava al momento dell'acquisto.V​ecino fu prelevato dalla Fiorentina nell'estate del 2017 per 25.047 milioni di euro e da allora i(si dovrà ragionare poi sui costi nel caso in cui la stagione venga prolungata oltre questa data)In sostanza Vecino è uno dei giocatori non titolarissimi che per impatto annuo a bilancio incide di più (circa 4,7 milioni di ammortamento annuo) e quindipotrebbe essere l'opzione perfetta per la prossima estate.Per non fare minusvalenza si dovrà partire con la sua valutazione da. Già a gennaio l'Inter aveva valutato la possibilità di sacrificarlo. Le trattative c'erano state sia col(per Eriksen) sia con il(per Kessie). Ma ancheavevano manifestate interesse per lui. A 28 anni è nel pieno della sua maturità