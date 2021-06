In Spagna sono sicuri. Il cholo Diego Pablo. Il matrimonio fra i colchoneros e il loro condottiero, il cui contratto sarebbe scaduto nel 2022, continua, ma a una condizione. Secondo AS, quotidiano madrileno molto vicino alle vicende del Wanda Metropolitano,. L’attaccante dell’Inter, autore di 17 gol e 10 assist nella Serie A che si è da poco conclusa con lo scudetto nerazzurro, è un vecchio pallino del cholo, che ne apprezza, oltre alle doti tecniche, la grinta e lo spirito di sacrificio dimostrati durante i due anni trascorsi con Conte e lo vede, a lungo termine, come l’erede del pistolero Luis Suarez.“Gli obiettivi economici li abbiamo già dichiarati.”. Le parole di, pubblicate questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi. L’Inter deve cercare di vendere in questo mercato, e di vendere bene, per fare plusvalenze importanti che diano respiro al bilancio anche per i prossimi anni. Per questo, Lautaro Martinez rappresenterebbesui quali influisce l’importante somma investita per portarli in nerazzurro. L’attaccante argentino- aveva dichiarato, solo una settimana fa, ai microfoni di Telelombardia, a proposito delle voci di mercato che coinvolgono da giorni l’esterno marocchino. “Cosa accadrà in futuro non lo so.. Se l’Europa ha visto il calcio dell’Inter, credo che tutti i giocatori saranno presi in considerazione” concludeva Camano, che, tra l’altro,. Quest’ultimo, poi,Insomma, ammesso che ci sia un momento più adatto di un altro per rinunciare ai gol e alle sportellate di Lautaro Martinez, quel momento potrebbe arrivare proprio quest’estate. A Madrid, il toro troverebbe una società ambiziosa, fresca di scudetto vinto all’ultima giornata, ed un allenatore pronto a valorizzare le sue enormi qualità.. I due hanno già giocato in due squadre in comune, il Racing e l’Inter. Chissà che l’Atleti non diventi la terza.