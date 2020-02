Niente da fare: il gong del Calciomercato ha chiuso ogni speranza di Inter e Lazio non solo di regalarsi Olivier Giroud, ma anche di completare i rispettivi reparti d'attacco. Conte non ha avuto il vice-Lukaku e Inzaghi il sostituto di un Correa che ancora fatica a recuperare. Eppure fino all'ultimo i due club ci hanno provato davvero per l'attaccante del Chelsea che però, alla fine, è stato blindato da Frank Lampard e rimarrà in maglia Blues fino a fine stagione.



COSA NON HA FUNZIONATO? - Gli intermediari e i direttori sportivi ci hanno provato fino all'ultimo tanto che perfino il ds Igli Tare è volato a Londra per provare ad agevolare i tempi tecnici dell'affare. Gli agenti hanno ascoltato tutte le proposte, hanno garantito la disponibilità di Giroud di vestire sia la maglia nerazzurra che quella biancoceleste, ma secondo quanto appreso da Calciomercato.com è stato il Chelsea a bloccare definitivamente la cessione non avendo trovato sul mercato un sostituto all'altezza.



OBIETTIVO PER GIUGNO - Cosa può succedere ora? Ovviamente il mercato dei parametri zero che si apre da ora offrirà tanti spunti e possibilità, ma i contatti approfonditi con l'entourage del giocatore saranno utili anche in vista di giugno. Giroud resta infatti in scadenza di contratto a fine anno ed è già libero di accordarsi con chi vorrà a parametro zero. Inter e Lazio non hanno abbandonato l'idea di tesserarlo e ci riproveranno in questi mesi. Certo mancherà lo stimolo del cambiare maglia pur di trovare spazio per gli Europei e la concorrenza crescerà vertiginosamente, ma i due club restano in cima alla lista dei possibili acquirenti.