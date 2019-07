Tutti per Sinisa Mihajlovic: i tifosi di Inter e Lazio, entrambe ex squadre del tecnico del Bologna che ieri ha annunciato in conferenza stampa di essere malato di leucemia, hanno voluto celebrare il serbo con cori e striscioni in occasione delle prime amichevoli stagionali svolte in ritiro rispettivamente a Lugano contro la compagine svizzera e ad Auronzo di Cadore contro una selezione regionale.



STRISCIONI E CORI - Nella città svizzera, dalla curva dove è presente il tifo nerazzurro, Mihajlovic è stato celebrato dai cori di incitamento nei suoi confronti. ​ Durante Lazio-Auronzo invece i tifosi laziali hanno esposto uno striscione di solidarietà nei confronti del serbo, che recita: "Daje Sinisa non mollare" (foto CittàCeleste.it). Perché di fronte alla salute di un vecchio idolo, tutto passa in secondo piano.