Contro il Celtic la Lazio esce sconfitta: due gol subiti nel finale, ribaltato l'iniziale vantaggio firmato da Lazzari. La squadra biancoceleste tira fuori una prestazione gagliarda e dall'alto tasso tecnico: risponde colpo su colpo ma alla fine arriva la beffa. Con le sirene di mercato che suonano forte: l'obiettivo non può che essere Sergej Milinkovic-Savic.



MERCATO LAZIO - Il serbo è stato a lungo obiettivo di Inter e Milan, in estate accostato allo United, è un'altra inglese ad osservarlo da molto vicino. Al Celtic Park, come riporta Lalaziosiamonoi.it, c'erano emissari del Chelsea in tribuna. Osservato speciale, destinazione Premier: sembra sempre più il campionato inglese la possibile destinazione del gigante serbo. Con Milan e Inter destinate a rimanere a bocca asciutta...