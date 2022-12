Presente alla cerimonia di consegna dell'Ambrogino d'Oro, l'attore e tifoso rossonero, Diego Abatantuono, ha espresso la propria opinione in merito alla vicenda stadio, che vede coinvolte Inter e Milan. Abatantuono si è detto contrario all'abbattimento dello stadio Meazza di San Siro.



"Lo lascerei lì e lo metterei a posto, lascerei un anello funzionante per poter far accedere le persone e pian piano metterei a posto l'altro anello. Terrei lo stadio lì perché mi sembrerebbe anche complesso buttarlo giù".