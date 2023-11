Il vincolo storico imposto dalla Soprintendenza sul secondo anello dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro non sarà contestato soltando dal Comune di Milano. Insieme a Palazzo Marino, infatti, si stanno schierando anche Inter e Milan che come riportato da C&F hanno deciso di affiancarsi nel ricorso presentato al Tar.



Nonostante i progetti per le aree di San Donato e di Rozzano vadano avanti in parallelo, i due club si sono affidati allo studio AmmLex (tra i quali in particolare l’avvocato Ada Lucia De Cesaris, ex vicesindaco e assessore all’urbanistica del Comune di Milano durante l’amministrazione del sindaco Giuliano Pisapia) che ha presentato il 14 e il 15 novembre due atti di costituzione in giudizio da parte dei due club, una sorta di passaggio formale.