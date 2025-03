Inter e Milan, altro passo in avanti per il nuovo San Siro: c'è il bando del Comune, cosa succede ora

in condivisione. Dopo la consegna al Comune di Milano del dossier con la manifestazione di interesse, arrivata da parte dei rappresentanti dei due club lo scorso 11 marzo, oggiCome riferisce un'agenzia Ansa, la giunta ha approvato la delibera con le linee di indirizzo per proseguire nelle attività., l'avviso di avvenuta ricezione della proposta e di sollecitazione di eventuali manifestazioni di interesse relativo all'area e allo stadio, anche alternative a quella dei club.L'obiettivo del bando pubblico – aggiunge l'Ansa – è diEsaurito il periodo dei 30 giorni, la giunta Sala prenderà una decisione definitiva, ma già la scorsa settimana aveva pubblicamente dichiarato come l'offerta che Inter e Milan presenteranno a breve sarà favorita: "Se tutto funziona come penso quel dossier sarà la base con cui noi avvieremo un bando pubblico, siamo obbligati a farlo e penso che durerà una trentina di giorni.".e al suo interno Inter e Milan vorrebbero edificare anche negozi e altri esercizi commerciali, oltre alle sedi dei club e un albergo. Le società edificherebbero in una zona piuttosto ampia, che andrebbe a toccare quella dove oggi sorgono i parcheggi riservati ai pullman delle tifoserie, quella del sottopassaggio di via Patroclo e l'area verde del Parco dei Capitani. Intenzioni che andrebbero a cozzare col comitato dei residenti e quelli contrari al nuovo San Siro, che hanno già preannunciato ricorsi per impedire che l'iter burocratico possa procedere., per scongiurare l'eventualità che maturino i tempi affinché vengano posti nuovi vincoli su aree dell'attuale San Siro al momento non interessate.A proposito del progetto di realizzazione del nuovo stadio, questo verrà definito come servizi/attrezzature private di uso pubblico e di interesse generale e dovrà essere regolato da una apposita convenzione. L'indice di edificabilità è fissato a 0,35 mq/mq, come previsto dal Piano di Governo del Territorio. Inoltre verrà costituto un gruppo di lavoro interdirezionale e verrà avviata la Conferenza dei servizi per valutare gli aspetti tecnici della proposta delle squadre e verificarne la coerenza con la Delibera di Giunta del gennaio 2023, approvata in seguito all'ordine del giorno del Consiglio comunale di dicembre 2022 e agli esiti del dibattito pubblico.