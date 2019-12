San Siro, un nuovo San Siro o San Siro con un altro stadio accanto? Poco cambia, ma la certezza è che nel dossier di presentazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 l'impianto milanese è inserito come stadio dove si svolgerà la cerimonia di apertura dell'evento.



A margine della conferenza stampa conclusiva del seminario internazionale del Cio su Milano-Cortina 2026 il sindaco di Milano Beppe Sala e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, hanno preso parola dicendo la loro sugli sviluppi della trattativa con Inter e Milan per la costruzione del nuovo impianto di proprietà.



SALA - "La sede ufficiale per la cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina è San Siro e spero che San Siro sarà ancora lì nel 2026. La questione è ancora aperta, non faccio la difesa a oltranza di San Siro, ma la faccio dell’ interesse di Milano: quando dico che San Siro vale cento milioni di patrimonio non sono soldi di Beppe Sala, ma dei milanesi. Evidentemente, prima di dire con leggerezza ‘lo butto giù’, devo difendere un patrimonio che è di tutti noi. Detto ciò, sono disponibile a collaborare con le squadre però è chiaro che noi per come eravamo partiti ne uscivamo decisamente penalizzati, bisogna trovare una formula per cui il Comune non sia così penalizzato”.



MALAGO' - "​Dobbiamo stare fuori da questa vicenda, nel dossier è inserito San Siro ma non so se ci sarà questo San Siro, un altro San Siro, un San Siro piccolo e un altro al fianco. A noi va bene tutto, giusto che la partita riguardi Inter e Milan e il Comune. Noi siamo completamente laici a riguardo”.