Inter e Milan hanno il primo sì dal comune per la costruzione del nuovo stadio in San Siro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Milan e Inter incassano un primo sì, anche se condizionato e tutto sommato interlocutorio, al progetto di nuovo stadio in zona San Siro. Il «sostanziale assenso» emerge dal verbale delle riunioni preliminari della Conferenza di Servizi, chiamata ad analizzare lo studio di fattibilità per il nuovo impianto. Il parere finale è stato pubblicato sul sito del Comune di Milano, sarà seguito da una riunione conclusiva della Conferenza dei Servizi domani, e i giudizi tecnici serviranno alla giunta per valutare l’interesse pubblico del dossier che Inter e Milan hanno presentato. Un passaggio fondamentale, questo, che dovrebbe arrivare entro fine mese”.