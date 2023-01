Domani pomeriggio a partire dalle 14.30 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni Inter e Milan si sfideranno in un grande classico del calcio giovanile nostrano, il derby, lo scontro diretto delle due formazioni Primavera che tanti talenti hanno da sempre sfornato per il nostro calcio. Una gara che quest'anno si fa ancora più importante data la situazione delicata di classifica delle due squadre lontane rispettivamente 6 e 8 punti dalla zona playoff e più vicine a quella playout e retrocessione. Talenti in vetrina, come da sempre queste due squadre hanno saputo forgiare, ma stilando la top 11 di sempre e quella degli ultimi 23 anni, dal 2000 in poi, non c'è letteralmente partita, con nessuno degli ultimi talenti che scalzerebbe quelli di tanti anni fa.



QUANTI TITOLI NELLA STORIA - Partendo da Mazzola e passando per l'indimenticato Giacinto Facchetti, o i grandissimi difensori rossoneri come Maldini e Baresi, la top 11 di sempre, tutta italiana, vanta titoli su titoli in bacheca come Campionati, Coppe dei Campioni, Europei e Mondiali.



EXPLOIT E DELUSIONI - Negli ultimi anni invece il talento più folgorante è sicuramente quello di Gianluigi Donnarumma, mentre non manca il ricordo del compianto Davide Astori. In attacco Balotelli e Aubameyang avrebbero potuto e dovuto fare molto di più, mentre il centrocampo può ancora rappresentare il futuro dell'Italia.



Ecco nella nostra gallery tutti e 22 i giocatori che abbiamo scelto.