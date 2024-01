Inter e Milan, derby per Duran

Inter e Milan sono alla ricerca di nuovi rinforzi in attacco, a gennaio ma soprattutto per la prossima stagione, e all'orizzonte si profila un nuovo derby di mercato. Stando ai britannici di Football Insider, rossoneri e nerazzurri si contendono Jhon Duran, colombiano classe 2003 dell'Aston Villa.



Duran, duttile e mancino, non è riuscito a conquistarsi un posto da titolare in Premier League sotto la guida di Unai Emery, che lo impiega principalmente come centravanti nelle coppe: in 22 presenze complessive in questa stagione, il colombiano ha messo a segno 4 reti e 1 assist.