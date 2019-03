Nel dibattito - a momenti grottesco - sul futuro di San Siro, ci sono continui richiami alla storia assolutamente legittimi e comprensibili ma(avanti o indietro, chissà). E, caratteristiche che la rendono una città unica nel nostro Paese e all’avanguardia in Europa.Insomma:. E non possono fermarsi nemmeno Inter e Milan nel loro percorso per tornare protagoniste a livello internazionale., da Wembley a Highbury, da White Hart Lane fino al Maracanà. Può succedere lo stesso a San Siro, non è il caso di gridare allo scandalo.Non riusciamo però a comprendere perché, individuata nella demolizione di San Siro la prima metà della soluzione al problema stadio,. Okay, costerebbe probabilmente il doppio in fase di realizzazione, ma a lungo andare anche i benefici sarebbero enormemente maggiori per l’una e per l’altra.. A Londra, tanto per fare un esempio, ogni club ha un suo stadio, e così a Manchester (ma anche a Torino, benché quello dei granata non sia di loro proprietà).Si ha la sensazione che stadio nuovo significhi prezzi dei biglietti più alti, quasi raddoppiati. Lo ha scritto Dario Donato nel documentatissimo articolo pubblicato ieri su Calciomercato.com . Con gli impianti di ultima generazione, a capienza ridotta, si tende a creare un pubblico formato da una ricca élite, mancando di rispetto alla massa degli appassionati. E questo, francamente, è un pessimo messaggio che l’evoluzione dei club trasmette a chi, con la sua passione, alimenta il loro business. Anche a prezzi non esosi.@steagresti