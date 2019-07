I lavori per il nuovo San Siro procedono a ritmo spedito, perlomeno a livello di Inter e Milan perché sebbene non sia ancora arrivato l'ok definitivo del Comune di Milano, diversi studi di architetti a livello globale sono al lavoro per presentare i primi progetti con disegni e rendering del nuovo impianto.



Secondo quanto riportato da Repubblica sarà una sfida a 4 fra "Archistar" di livello globale. Il primo è lo studio americano, o meglio globale, Populous che ha già disegnato e costruito 1325 stadi in giro per il mondo fra cui l'ultimissimo stadio del Tottenham. Poi c'è Stefano Boeri che a Milano è conosciuto per essere l'architetto del famoso Bosco Verticale e che già nel 2004 aveva proposto un quarto anello per San Siro. Infine ci sono gli americani di David Manica e gli italiani di Cmr che hanno realizzato lo stadio del Cagliari.