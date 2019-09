Ecco il design Populous in corsa per essere il nuovo Stadio di #Inter e #Milan pic.twitter.com/zfzMjkfxb1 — Alessandro (@MisterAlex90) September 24, 2019

dove oggi sorge il “Meazza”, con conseguente riqualificazione dell'intera area di San Siro. Non si potrà certamente parlare di effetto sorpresa, in quanto sui social network e su alcuni quotidiani sono già apparsi i primi dettagli relativi alle due ipotesi rimaste in corsa,he ricordano le guglie del Duomo di Milano. Capienza di 65.000 posti, tribune all'inglese a ridosso del campo e panchine spostate tra le prime file, come nello Stadium di Torino. Grande attenzione riservata alla zona commerciale, poste sotto le tribune e ispirate ai portici di Corso Vittorio Emanuele, ma anche alla sostenibilità di un impianto che sarebbe dotato di pannelli fotovoltaici, a emissione zero e dotato di un sistema di riciclo dell'acqua piovana.per la costruzione del nuovo impianto. Esattamente come per Populous, anche Manica-Progetto Cmr prevede un piano di investimenti e di sviluppo della zona circostante, per un costo complessivo che toccherà i 480 milioni di euro. Entrambi i piani saranno presentati domani nella sede della Bovis del Politecnico ed entro il prossimo 10 ottobre potrebbe arrivare la dichiarazione di pubblica utilità del Comune, che a quel punto darebbe il via libera per l'inizio dei lavori.