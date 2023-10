Inter e Milan lo hanno messo nel mirino in vista del futuro e Santiago Gimenez non ha alcuna intenzione di fermarsi. Anche oggi, nel 4-0 del suo Feyenoord contro il Vitesse, la punta messicana (con passaporto italiano) classe 2001 ha trovato la via del gol, il 13esimo (con 3 assist in 9 partite di Eredivisie in Olanda.