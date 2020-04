Arrivano novità per il progetto stadio di Inter e Milan: San Siro può arricchirsi con negozi e ristoranti. Nella giornata di ieri, Hines ha perfezionato l'acquisto dell'ex area Trotto ed ex centro di allenamento di San Siro a Milano, dismessi dal 2013 dal punto di vista sportivo.



Snaitech, spiega Il Sole 24 Ore, ha acquistato l'area attraverso il fondo immobiliare Invictus, e il progetto prevederà un progetto misto su 150mila mq: a prevalenza sarà residenziale, ma ci sarà anche un parco da oltre 30mila mq e sono pianificati servizi ausiliari allo stadio come negozi, ristoranti e un museo; progetti questi, che potrebbero completare il piano di Inter e Milan per il nuovo stadio cittadino. L'area, si legge, potrebbe portare investimenti complessivi per circa 350 milioni di euro in 4 anni.