Tra i dossier chee il suo massimo rappresentantedovranno affrontare a partire dalle prossime settimane come nuovi proprietari delc'è indiscutibilmente quello relativo al. Come più volte ricordato dal presidente Paolo Scaroni e dall'attuale amministratore delegato Ivan Gazidis,e, come riferisce Il Corriere della Sera,presentato dai due club.Lo ha confermato pure il sindaco di Milanoin occasione dell'inaugurazione della Fan Zone per l'Europeo di basket che prende il via in questi giorni: "". Inter e Milan stanno definendo gli ultimi dettagli del dossier da spedire successivamente alla Commissione nazionale Dibattito pubblico, a Roma, in tempo utile per l'inizio dei lavori.; gli altri cinque saranno più tecnici con le associazioni, i rappresentanti di categoria, il mondo delle professioni e il mondo accademico.Al termine di questo iter, Pillon dovrà redigere una relazione che verrà consegnata al Comune e alle due società, che dovranno approvarla entro i successivi due mesi. E' bene ricordare comeAlmeno per quanto riguarda sul fronte Milan, l'alternativa che potrebbe prendere piede in maniera convinta con l'avvento della nuova proprietà statunitense è quella di realizzare in solitaria l'impianto in una differente area. Riportando in auge la pista che porta a Sesto San Giovanni.